Am Mittwoch heulen die Sirenen

Beim jährlichen Sirenentest am Mittwochmorgen, 6. Februar, wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen des «Allgemeinen Alarms» und in Gebieten unterhalb von Stauanlagen der «Wasseralarms» getestet.

In aller Regel verlaufen die Tests erfolgreich. Letztes Jahr kam es allerdings zu einer Panne, die Sirene im Schulhaus Hagen in Illnau-Effretikon blieb still (wir berichteten). Deshalb musste der Test im vergangenen Mai wiederholt werden.

Zwei Alarme, ein Test

Am Mittwoch um 13.30 Uhr wird nun wie jedes Jahr in der ganzen Schweiz das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausgelöst, ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Die Sirenenkontrolle darf bis 14.00 Uhr weitergeführt werden.