Vierjahresfrist für Kulturgeld

Der Ustermer Gemeinderat stimmt am kommenden Montag über eine Weisung des Stadtrates ab, welche die Subventionen für die Kulturgemeinschaft Uster (KGU) neu regelt. Diese Subventionen haben die Wogen in der Vergangenheit in Politik- und Kulturkreisen immer wieder hochgehen lassen. Unter anderem gab die Übernahme des Kulturhauses Central durch die KGU wiederholt zu reden. Die neuste Änderung ist jedoch vor allem formal.