Strafe für Müllfischen empört Ustermer Gemeinderätin

Die Ustermer Gemeinderätin Meret Schneider (Grüne) kann als eine der Schweizer Vorzeige-«Containerinnen» bezeichnet werden: Fast wöchentlich macht sie sich auf den Weg, um weggeschmissenes Essen aus Containern zu fischen – ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. Aus gleichem Motiv handelten zwei Studentinnen, als sie aus einem Müllcontainer im deutschen Olching weggeworfene Waren im Wert von rund 100 Euro geholt haben. Nun wurden sie deswegen vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck wegen Diebstahls verurteilt.



Meret Schneider findet das Urteil unsinnig: «Es ist ein schönes Symbol dafür, wie absurd sich unsere Gesellschaft verhält.» Es werde mehr produziert, als konsumiert werden könne. Lebensmittel, die noch essbar seien, würden verbrannt oder vernichtet. «Und dies in einer Situation, in der weltweit immer noch Milliarden Menschen hungern.»

«Mir wurde schon mehrfach mit Anzeigen gedroht.» Meret Schneider, Ustermer Gemeinderätin

Schneider sagt: «Dies wäre für eine Gesellschaft an sich bereits absurd genug, geradezu zynisch mutet es jedoch an, wenn dann jene Personen bestraft werden, welche die Lebensmittel noch verwenden und somit ressourcenschonender leben möchten». Eine Gesellschaft, die in einer Welt der Ressourcenknappheit lebe und ein Interesse an ihrem nachhaltigen Fortbestehen habe, dürfe so etwas nie zulassen.

«Containern» nicht grundsätzlich verboten



Schneider selbst sei schon von Mitarbeitern beim «Containern» erwischt worden. «Mir wurde schon mehrfach mit Anzeigen gedroht. Ich meinte dann jeweils ‹Tun Sie das, wenn Sie es für sinnvoll halten›. Darauf ist nie etwas passiert. Ich wurde einfach des Geländes verwiesen – welches ich dann natürlich auch verlassen habe.»

«Es wird problematisch, wenn gegen das Gesetz verstossen wird.» Anita Borer, Ustermer SVP-Gemeinderätin

In der Schweiz ist es nicht grundsätzlich verboten, Müll aus Containern zu fischen. Containern ist aber nur erlaubt, wenn die Tonne frei zugänglich ist. «Wenn jemand ein abgeschlossenes Gelände betritt oder beispielsweise über einen Zaun oder eine Absperrung klettern muss, begeht er Hausfriedensbruch», sagt Andreas Baumgartner, Kommandant der Stadtpolizei Uster. «Ist die Mülltonne verschlossen, ist es nicht erlaubt, sie aufzubrechen. Tut man es trotzdem, steht eine Sachbeschädigung im Raum», so Baumgartner.



SVP-Politikerin sieht Grenzen

In Uster sei die Stadtpolizei in der Vergangenheit bisher nur zweimal nach einer Meldung wegen «Containern» ausgerückt. Die involvierten Personen seien aber vor Ort «aus der Kontrolle entlassen worden», so Baumgartner. «Der involvierte Grossverteiler unterschrieb in beiden Fällen einen Strafverzicht.» Das Gelände, auf denen die Container standen, sei nicht abgeschlossen gewesen und der Container ebenfalls ungesichert. Deshalb waren die Tatbestände Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung kein Thema.



Meret Schneider, die Leute kennt, welche wegen «Containern» verurteilt wurden, hält dies nicht davon ab, Müllfischen zu gehen. «Würde ich verurteilt, würde ich das gross an die Medien tragen und aufzeigen, wie absurd es ist, dafür bestraft zu werden, dass man essbare Lebensmittel verwendet und an Menschen weitergibt, die sie brauchen.»

«Das Abschliessen die beste Lösung.» Aldi

Anita Borer, Ustermer SVP-Gemeinderätin und Kantonsrätin, begrüsst es grundsätzlich, wenn sich jemand gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzt. Sie sagt jedoch, dass dieser Aktionismus Grenzen habe: «Es wird problematisch, wenn gegen das Gesetz verstossen wird.» Sie heisse es nicht gut, wenn deswegen fremdes Eigentum beschädigt oder auf ein privates Grundstück eingedrungen werde. «Dann sollte lieber versucht werden, auf politischer Ebene etwas zu bewirken.»

«Abschliessen die beste Lösung»



Und wie gehen Detailhändler und Discounter, die in Uster eine Filiale betreiben, mit dem «Containern» um? «Das ist selbstverständlich nicht im Sinne von Aldi», heisst es in einer schriftlichen Antwort. Es sei in der Vergangenheit bereits vorgekommen, dass im Abfall nach Lebensmitteln gesucht wurde. Ob dies auch in Uster der Fall war, kommuniziert Aldi nicht. Der Discounter behalte sich in Fällen von gesetzeswidrigen Handlungen eine allfällige Anzeige vor.



Viele Aldi-Filialen verfügten über eine Mülleinhausung. Die Container würden dort untergebracht. Filialen ohne Mülleinhausung schliessen die Container in der Regel ab. Laut Aldi ist das Abschliessen die beste Lösung, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Entsorgt würden aber vor allem abgelaufene Lebensmittel oder solche, bei denen die Einhaltung der Kühlkette nicht mehr gewährleistet werden könne. Bei der Migros befänden sich die Grüncontainer mit Lebensmitteln «stets innerhalb des Gebäudes», heisst es. Entsprechend werde an den Migros-Standorten nicht nach Abfall gefischt.

Lebensmittel spenden



Und auch bei Coop heisst es: «Containern ist bei uns kein Thema. Alle Abfälle gehen zurück in die regionalen Verteilzentralen.» Dort würden sie der jeweilig «sinnvollen Entsorgung» oder dem Recycling zugeführt, zum Beispiel in die Biogas-Gewinnung. «Es landen daher bei uns keine Lebensmittel in Containern bei den Verkaufsstellen.» Lebensmittel, die qualitativ einwandfrei sind, jedoch nicht mehr verkauft werden können, würden an die Organisationen «Tischlein deck dich» und «Schweizer Tafel» gegeben.



«Ein Drittel des Lebensmittelabfalls fällt bei den Konsumierenden zu Hause an.» Meret Schneider

Auch bei Migros heisst es, dass mit verschiedenen Organisationen zusammengearbeitet werde. «Die geniessbaren, aber nicht mehr verkäuflichen Lebensmittel werden am Ende eines Verkaufstages gespendet.» Auch Aldi gibt seine nicht mehr verkaufbaren Lebensmittel an karitative Organisationen weiter. Gebe es trotzdem noch Restmengen, würden diese beispielsweise an landwirtschaftliche Betriebe oder Zoos zur Verfütterung abgegeben oder wie bei Coop und der Migros über Biogas-Anlagen entsorgt. Der Restmüll müsse aber weggeworfen werden.



«Weniger einkaufen!»



Die Ustermer Gemeinderätin Meret Schneider sagt dazu: «Würden Organisationen wie «Schweizer Tafel» oder «Tischlein deck dich» staatlich gefördert und würde in die Verwertung aller Lebensmittel investiert, die im Supermarkt das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, dann würde ich doch nicht so auf die Barrikade gehen. Mir geht es darum, diesen Missstand aufzuzeigen.»



Karitative Organisationen würden zwar einen «grossartigen Job» machen. «Sie können aber nicht alle Lebensmittel mitnehmen, weil Kapazitäten fehlen», so Schneider. «Hier sind die Öffentlichkeit und die Politik gefragt: Es ist in unserem eigenen – auch finanziellen – Interesse, Produziertes nicht wegzuwerfen, sondern es an Bedürftige weiterzugeben.» Als letztes fügt Schneider an: «Ein Drittel des Lebensmittelabfalls fällt bei den Konsumierenden zu Hause an.» Es liege an jedem Einzelnen, bereits beim Einkaufen an die Lebensmittelverschwendung zu denken.