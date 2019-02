«Nach nur einem Monat so unbeliebt wie die Billag nach 20 Jahren»

«Die Serafe hat es in einem Monat geschafft, so unbeliebt zu werden wie die Billag nach 20 Jahren», scherzte Elsener. Da wünsche sich selbst die dezidierte SRF- und Billag-Kritikerin Nathalie Rikli (SVP) die Billag zurück, scherzte Elsener. Ausserdem sei die Post-Adresse auf der Website der Serafe in Zürich mit einem Bild aus Luzern illustriert. Elsener folgert: «Die wissen selbst nicht mal, wo sie zu Hause sind.»