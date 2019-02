Im «Sunnebad» soll endlich Normalität einkehren

Vieles lief wohl nicht so, wie Rudolf Ott es sich gedacht hatte, als er 2014 das «Sunnebad» in Sternenberg kaufte. Bereits 2015 wollte er das ehemalige Bade- und Kurhaus wiedereröffnen. Doch kündigte damals in seiner Firma für Bewässerungstechnik ein wichtiger Mitarbeiter. Das «Sunnebad» musste warten.

Gastro-Leiter ging nach drei Monaten wieder