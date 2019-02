Ein euphorischer Rückblick auf 800 Jahre Seegräben

Das Thema war aufgesetzt. Immerhin wurde «Seegreben» vor genau 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Die Turnvereine jedenfalls nahmen den Steilpass auf und präsentierten am Freitag und Samstag in drei ausverkauften «Chränzli»-Vorstellungen ihre eigene Interpretation der historischen Höhepunkte der Gemeinde – wobei sie den zeitlichen Rahmen bis in die Frühzeit ausdehnten.

Dinosaurier im Wald und im Museum