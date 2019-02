Das «Schoggihüsli» bekommt neue Mieter

Seit acht Monaten steht das «Schoggihüsli» in Bäretswil schon leer. Die letzten Mieter hatten ihren Mietvertrag mit der Gemeinde, die die Liegenschaft seit vielen Jahren an Private vermietet, per Ende Mai gekündigt. In wenigen Wochen wird es sich allerdings wieder mit Leben füllen: Ab April ist es neu vermietet, und zwar an eine Familie aus dem Zürcher Unterland.

«Sie freuen sich sehr», sagt der Bäretswiler Liegenschaftensekretär Daniel Gobeli. Als «charmantes freistehendes 7 1/2 Zimmer-Holzchalet mit viel Umschwung» hatte man das Haus an der Bahnhofstrasse im Internet beworben, als «heimeliges Liebhaberobjekt» mit 175 Quadratmetern Wohnfläche, und das zu einem Mietpreis von 2750 Franken pro Monat. Schwierigkeiten, das Häuschen zu vermieten, hatte die Gemeinde nicht, im Gegenteil: «Wir hatten schon damit gerechnet, dass das Haus auf grosses Interesse stossen würde. Und tatsächlich meldeten sich etliche Leute von überall her bei uns», so Gobeli.

«Innerhalb von zehn Tagen hatten wir genügend vollständige Bewerbungsdossiers.» Seit vergangenem Montag ist das Inserat vom Netz verschwunden, der Mietvertrag unterschrieben.

Sanierung kostete 129‘000 Franken

Dass das Schoggihüsli, das eigentlich «Bergheimeli» heisst und auf der Vorderseite mit geschwungenen Lettern auch so angeschrieben ist, im Moment nicht bewohnt ist, sieht man ihm von aussen kaum an. Der Schnee in der Einfahrt ist unberührt, aber das grosse Tor dort und die Fensterläden am Haus stehen offen.