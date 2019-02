Brandursache ist noch unklar

In Weisslingen hat am Montagmorgen an der Burggasse eine Zimmerei gebrannt. Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich befanden sich keine Personen im Haus, als der Brand ausbrach. Die Ursache des Feuers ist derzeit unbekannt und wird vom Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen. Dafür habe ein Teil des Daches abgedeckt werden müssen. Die benachbarten Gebäude blieben vom Brand unversehrt.