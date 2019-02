Brand zerstört Weisslinger Zimmerei

In Weisslingen hat am Montagmorgen an der Burggasse eine Zimmerei gebrannt. Nach ersten Angaben der Kantonspolizei Zürich befanden sich keine Personen im Haus, als der Brand ausbracht. Man gehe daher von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile gelöscht, wie Florian Frei, Mediensprecher der Kantonspolizei, informiert. Dafür habe ein Teil des Daches abgedeckt werden müssen. Momentan sei die Feuerwehr daran, etwaige Glutnester zu eruieren.