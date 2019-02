Morgendlicher Neuschnee verlangte Organisatoren alles ab

Wengen, Kitzbühel, Cordina und nun Egg: Zwar kämpften am Sonntag nicht die Top-Cracks der Skiszene um den Titel an der Egger Skimeisterschaft. Dafür konnten sich aber rund 200 Kinder und Erwachsene aus der ganzen Region am Pfannenstiel am Rennen, das vom Skiclub Egg organisiert wurde, gegeneinander messen.