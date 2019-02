Knallharte Wahrheiten witzig verpackt

«No stress, no fun!» – so heisst das aktuelle Bühnenprogramm der Komikerin Stéphanie Berger. Mit diesem begeisterte die ehemalige Miss Schweiz am Samstag das Effretiker Publikum. Rund 200 Zuschauer genossen die gelöste Atmosphäre im Stadthofsaal.

Staubsauger statt Axt