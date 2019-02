Pulver gut - alle Skilifte in der Region sind offen

Bäretswil Steig:

Am Wochenende sind alle Anlagen, das Skibeizli sowie die Schlittelpiste von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. In den Sportferien sind die Lifte unter der Woche jeweils von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das Skibeizli ist bereits ab 12 Uhr offen. Anmeldungen bei Myrtha Stalder unter 076 567 30 47 oder skibeizli@skiliftbaeretswil.ch. Weitere Infos auf der Skilift-Homepage.

Bäretswil Ghöch:

Im Ghöch sind am Samstag und Sonntag alle Pisten offen. Beide Lifte sind von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Das Ghöchstübli hat geöffnet, die Skischule bietet am Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen Kurse an. Am Nachmitag finden das Skischul-Skirennen statt. Weitere Infos auf der Skilift-Homepage.

Fischenthal:

In Fischenthal sind Skilift und Ponylift in Betrieb und das Restaurant ist offen. Weitere Infos auf der Skilift-Homepage.

Steg:

In Steg sind der Trainerlift und der grosse Lift am Samstag und Sonntag in Betrieb. Der grosse Lift läuft ab 9.30 Uhr, der Trainerlift ab 10 Uhr. Weitere Infos auf der Skilift-Homepage.

Wildberg:

Am Samstag ist der Skilift Schafbüel von 10 bis 16 Uhr durchgehend geöffnet. Ob es am Sonntag auch noch genügend Schnee hat, erfahren Interessierte ab Samstagabend auf der Skilift-Homepage.

Sternenberg:

In Sterneberg ist der Skilift am Samstag von 13.15 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos auf der Skilift-Homepage.