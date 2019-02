Bauma: Autolenkerin verursacht Selbstunfall

Kurz vor 6.45 Uhr fuhr am Samstagmorgen ein mit zwei Personen besetztes Auto von Lipperschwendi herkommend auf der Stegstrasse Richtung Bauma. In einer Rechtskurve rutschte das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen über die Gegenfahrbahn, überfuhr die Schneemaden, überschlug sich einmal und blieb schlussendlich ein paar Meter unterhalb des Strassenniveaus im Tiefschnee stecken. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, blieben sowohl die 46-jährige Lenkerin wie ihr 20-jähriger Sohn bei diesem Verkehrsunfall unverletzt. Der verunfallte Personenwagen musste mit einem Spezialfahrzeug aus der Wiese geborgen werden.