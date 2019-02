«Wir verstehen Pizza als Kunst»

Das Lokal wirkt hell und freundlich, ausserdem blitzblank. Ein grossflächiges Tattoo ziert in der einen Ecke die Wand, in der Küche steht ein neuer, wuchtiger Pizzaofen. Auch neue Stühle, neues Geschirr und zwei Lieferautos haben Francesco Maiolino und Giuseppe Iemmolo sich angeschafft. Anfang Januar haben die beiden an der Werkstrasse in Rüti das Zepter übernommen. Sie putzten die kleine Pizzeria an der Werkstrasse in Rüti schön heraus und benannten sie kurzerhand in «Buon Appetito 2.0» um. «Wenn man so lange in der Gastronomie arbeitet wie wir, dann hat man als Ziel immer die Selbstständigkeit vor Augen. Wir haben uns hier einen Traum erfüllt», sagt Maiolino und lächelt.

Beide ziehen bald nach Rüti

Die beiden Männer stammen aus Sizilien, tragen Dächlikappe und Dreitagebart und trällern beim Abwasch zu den Liedern von Lucio Battisti, die aus dem Lautsprecher scheppern. Der eine bezeichnet sich als Pizza-Instruktor und ist vor acht Jahren in die Schweiz gekommen, der andere, der Pizzaiolo, erst vor vier. Der eine sprintet zum Telefon, um noch vor dem zweiten Läuten in der Leitung zu sein, während der andere einem Gast gerade den Kaffee serviert. Der eine ist rot-blond und quirlig, der andere dunkelhaarig und von eher ruhiger Natur. «Wir ergänzen uns wirklich gut», sagt der 33-jährige Maiolino. Dann grinsen die beiden sich an. Beide haben in verschiedenen Pizzerien und Restaurants in der Region gearbeitet, und beide wollen schon im Februar von ihren Wohnorten in Glattbrugg und Volketswil nach Rüti ziehen.

Viele Zutaten aus Italien

In ihrem ersten eigenen Lokal haben sich Maiolino und Iemmolo zum Ziel gesetzt, qualitativ hochstehendes, typisch italienisches Essen anzubieten. Die allermeisten Zutaten lassen sie sich dafür aus Italien anliefern: Der Mozzarella di Bufala stammt aus Kampanien, der Rohschinken aus San Daniele im Friaul. Nur das Poulet- und Kalbfleisch sowie das Gemüse stammt aus der Schweiz. Auf der Speisekarte stehen nicht weniger als 25 Pizzen, die alle auch mit Dinkelvollkornteig erhältlich sind, ausserdem viele Pastagerichte. Die günstigste Pizza ist schon für 11.50 Franken zu haben, das Mittagsmenü mit Pizza oder Pasta und Salat und Getränk kostet 21 Franken.

«Wir verstehen uns als Profis. Für uns ist eine Pizza nicht bloss eine Pizza, sondern Kunst», so Maiolino. Man müsse sie auf die richtige Art und Weise zubereiten, man brauche ein Auge dafür. «Es ist dann aber an den Leuten, zu beurteilen, ob wir unsere Sache gut machen oder nicht», sagt der 32-jährige Iemmolo. In den vergangenen zwei Wochen ist ihr Restaurant jedenfalls gut angelaufen. «Bis jetzt haben wir den Eindruck, dass die Gäste zufrieden waren.» Aber genau da scheint es vor dem Pächterwechsel gehapert zu haben.

An allen Tagen geöffnet

Die Bewertungen auf google lassen zumindest diesen Schluss zu. Einigen Gästen hatte offenbar das Essen nicht geschmeckt, andere beschwerten sich im Internet darüber, dass ihre Pizza zu spät oder gar nicht geliefert wurde. Dass die Pizzen in Zukunft rechtzeitig ankommen, wird auch für die neuen Pächter eine gewisse Herausforderung sein. «Wir geben uns 30, maximal 40 Minuten dafür», sagt Maiolino. «Es ist nicht so einfach, wenn die Leute weiter weg wohnen und die Strassen gerade verstopft sind.» Im Moment stehen die beiden nur zu zweit im Lokal - aber das an sieben Tagen die Woche. Nur am Sonntag ist das Restaurant erst am Abend geöffnet, an allen anderen Tagen auch über Mittag. Dass sie sich mit so langen Arbeitszeiten nicht schon am Anfang überfordern, glauben die beiden nicht. «Das gehört am Anfang einfach dazu. Wir haben viel Geld investiert, wir geben alles!»



Weitere Infos im Internet unter www.buonappetito2.ch