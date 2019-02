Wila hat einen weiteren Defibrillator

«Der Gemeinderat hat die Verfügbarkeit von jederzeit zugänglichen Defibrillatoren in Wila verbessert.» Dies steht im jüngsten Verhandlungsbericht des Gemeinderats Wila. Er hat dazu beim Haupteingang des Schulhauses Eichhalde ein neues Gerät in einem auffälligen grünen Kasten installieren lassen. Dieses sei, wie der bereits vorhandene Defibrillator beim Gemeindehauseingang an der Kugelgasse 2, während 24 Stunden zugänglich.