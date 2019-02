Sex, Revolution und ein Kalbskopf

Brot allüberall

Während Mutschler unsere Teller abträgt, kommen die drei Frauen zurück. Diesmal geht es nicht um Sex, sondern um etwas fast noch Aufregenderes: Revolution. Eine solche will die arme Bäuerin starten, sie fühlt sich ausgenommen von den Obrigkeiten in der Stadt.

Ich nehme an, die Portionen die an diesem Abend serviert werden, sind historisch nicht akurat. Der Hauptgang war mehr als grosszügig bemessen, so satt hätte niemand eine Revolution starten wollen. Und uns steht noch das Dessert bevor: Öpfelscharlotte. Hier begegnet uns wiederum das omnipräsente Brot: Es bildet in diesem Gang eine Art Fort, in dem eine Füllung aus Äpfeln, Nüssen und Honig aufgehäuft ist. Diese Füllung ist schmackhaft, aber nichts Ungewohntes. Das Rundherum ist allerdings spektakulär gut und neu für mich: Es ist süssliches, gebratenes Toastbrot mit knuspriger und fluffiger Konsistenz zugleich. «Ein echtes Kinderdessert», sagt Testesserin 2, die vormals arme Studentin, meint aber auch das nicht abschätzig: «Das zu essen fühlt sich an, wie eine warme Umarmung.»

«Kultur und Kulinarik» findet noch am 6. Februar, am 6. und 20 März und am 3. und 10. April statt. Das Menü kostet 65 Franken. Um Reservation wird gebeten.