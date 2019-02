Schule Ebmatingen: Provisorium auf Provisorium

Auf dem Areal der Primarschule Leeacher in Ebmatingen steht seit rund vier Jahren ein Holzpavillon, weil damals dringend zusätzlicher Schulraum benötigt wurde. Auch heute ist dieser Bedarf wieder da. Deshalb will der Gemeinderat Maur das bestehende Provisorium aufstocken. Dafür hat er einen Baukredit von 800‘000 Franken bewilligt. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, hätten Abklärungen gezeigt, dass es an Alternativen fehle. So seien zum Beispiel Auslagerungen von Klassen in andere Schulhäuser nicht möglich. «Somit blieb die Aufstockung als einzig mögliche Massnahme zur fristgerechten Schaffung des nötigen Schulraums», teilt der Gemeinderat mit.

Nur kurzfristige Lösung

Mit der geplanten Aufstockung werden zwei zusätzliche Schulzimmer realisiert. Mit einer solchen Erweiterung des Pavillons hatte der Gemeinderat schon beim damaligen Bau gerechnet. Entsprechend wurden die Baustatik und die technischen Anschlüsse für einen Anbau eingeplant. Die Gemeinde geht davon aus, dass damit auf der Schulanlage Leeacher in Ebmatingen kurzfristig ausreichend Schulraum zur Verfügung steht. Langfristig ist die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage geplant, entsprechende Machbarkeitsstudien wurden erarbeitet, so der Gemeinderat.

Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen, sodass die neuen Schulzimmer auf Beginn des neuen Schuljahrs Ende Sommer bereit stehen.

Vorgeschichte des Pavillons (Box)

Der Gemeinderat Maur hat 2015 einen Baukredit von 575'000 Franken zur Erstellung eines Holzpavillons für zwei Schulklassen auf dem Areal des Primarschulhauses Leeacher in Ebmatingen bewilligt. Daraufhin wurde das Provisorium erstellt. Der Holzpavillon beherbergt aktuell je zwei Klassenzimmer mit 70 Quadratmetern Fläche sowie zwei Gruppenräume mit einer WC-Anlage.