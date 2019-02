Reinigungstechnikfirma Nanovis GmbH als «vorbildlich» ausgezeichnet

Die Zürcher Kantonalbank hat am 31. Januar in der Umwelt Arena in Spreitenbach den KMU-Preis für nachhaltige Unternehmen vergeben. Den Hauptpreis gewann die Türenfabrik Brunegg AG, den Sonderpreis für vorbildliches Kleinunternehmen gewann die Illnauer Firma Nanovis GmbH.