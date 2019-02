Im Belle-Epoque-Outfit auf die Schlosseisbahn

Es begann mit einem Paar antiker Schlittschuhe. Ruth Begert, Aktuarin des Schlosseisbahn-Vorstandes, hatte sie im Internet ersteigert. «Das hat uns auf die Idee gebracht, ein historisches Schlittschuhlaufen zu organisieren», sagt Martina Gradmann, die Kommunikationsverantwortliche der Schlosseisbahn.

Gerade die Grüninger Eisbahn eigne sich dazu, sei sie doch im sehr historischen Schlosshof situiert. «Diese spezielle Gegebenheit wollten wir nutzen», so Gradmann.



Ausleihen oder selber bringen



Die Idee hinter dem historischen Eislaufen, das nun am Samstag zum ersten Mal stattfindet, ist simpel: Die Schlittschuhläufer kleiden sich historisch. Dabei müsse das Outfit nicht tatsächlich aus lang vergangenen Zeiten stammen, sondern könne auch einfach altertümlich wirken, sagt Gradmann. «Ein schwarzer Rock, ein Pelzmantel oder ein Zylinder: Das sind zum Beispiel Dinge die man tragen kann», so Gradmann. Wer nichts davon selber organisieren könne, für den stehe ein Kostümverleihbereit. «Die Gemeinde stellt uns ihren Fundus zur Verfügung.» Diesen habe sie noch aus der Zeit, in der der Landvogteimarkt ein «historischer Markt» gewesen sei. Zudem können auch einige Paare historische Schlittschuhe gemietet werden. «Mit denen zu fahren wird allerdings eine Herausforderung sein», so Gradmann.

«Es ist schöner fürs Bild, wenn niemand unverkleidet aufs Eis geht» Martina Gradmann, Vorstand Schlosseisbahn



Die Kostüme, die man ausleihen könne, seien Kleider aus der «Belle Epoque», die von 1885 bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs dauerte. 20 bis 30 Leute könne man so einkleiden, sagt Gradmann. Sei der Fundus erschöpft, weise man trotzdem niemanden ab. «Es ist schöner fürs Bild, wenn niemand unverkleidet aufs Eis geht», so Gradmann. Aber ein Kind das unbedingt in moderner Skijacke aufs Eis wolle, werde man «natürlich nicht» wegschicken.



Landvogt in der falschen Zeit



Für die Belle Epoque habe man sich deshalb entschieden, weil das Schlittschuhlaufen erst damals aufgekommen sei. Eigene Eisbahnen habe es damals allerdings nicht gegeben, sagt Gradmann. «Man lief auf gefrorenen Seen, das gab es damals natürlich noch viel häufiger.»

«Und Glühwein schenken wir natürlich aus, auch den kannten schon unsere Vorfahren vor 100 Jahren» Martina Gradmann, Vorstand Schlosseisbahn



Neben den historischen Kleidern organisiert der Vorstand der Schlosseisbahn ein Rahmenprogramm: Gregor Kuhn, der schon an den Stedtlirundgängen den Grüninger Vogt gemimt hat, übernimmt diese Rolle auch am Samstag. Er wird den ganzen Nachmittag anwesend sein und zwei Mal zu seinem «Volk» sprechen. Einen Landvogt gab es während der Belle Epoque zwar längst nicht mehr: Grüningen war nur bis 1798 eine Landvogtei. Diese historische Unstimmigkeit nehme man in Kauf, sagt Gradmann. «Es geht ja hauptsächlich um das spezielle Ambiente, darum auf der Schlosseisbahn einmal etwas anderes zu bieten.» Neben dem Landvogt treten noch zwei weitere Schauspieler in einem Kurztheater auf. Was dabei genau gespielt werde, wisse sie selber auch noch nicht, sagt Gradmann.



Um zu diesem «speziellen Ambiente» beizutragen, wird zudem während des ganzen Nachmittags Walzer gespielt und neben der Eisbahn Gulasch über dem Feuer gekocht. «Und Glühwein schenken wir natürlich aus, auch den kannten schon unsere Vorfahren vor 100 Jahren», sagt Gradmann. Überprüft habe sie das zwar nicht, aber sie gehe davon aus.

Das historische Schlittschuhlaufen findet am Samstag, 2. Februar, von 15 Uhr bis 19 Uhr auf der Schlosseisbahn Grüningen statt.