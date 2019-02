«Ich kann im Beruf meine ganze Kreativität ausleben»

Beruf und Hobby gleichzeitig

Als sie dann in die Schweiz zurückkehrte, fielen ihr die technisch- computerisch gestalteten Tafeln auf. «Die Gastrounternehmen in der Region hatten in ihren Aussenbereichen hauptsächlich ausgedruckte Infoplakate hängen – wenn überhaupt», sagt Landolt. Das hätte sie auf die Idee gebracht, Gaststätten mit ansprechenden Tafeln zu beschriften.

Doch die Selbstständigkeit kam vorerst nicht in Frage. Landolt arbeitete nach der Rückkehr noch einige Jahre als Bildredakteurin für diverse Printmedien.Erst als sie Mutter wurde und für sie nur noch Teilzeitarbeit möglich war, gründete sie schliesslich eine Ich-AG und erfüllte sich damit einen Traum. «Ich kann dabei meine ganze Kreativität ausleben und so Hobby und Beruf miteinander verbinden», sagt sie. Es sei ein gutes Gefühl, am Ende des Tages dem Kunden ein sichtbares Ergebnis auszuhändigen.

Die Inspiration zum Firmennamen «Tafelwart» lieferte ihr ein Abschnitt aus dem 1976 erschienenen Buch «Schilten» von Hermann Burger. Er handelt vom täglichen Wahnsinn eines Dorflehrers: «Der Tafelwart (…), unterzieht die unbeschriebene Wandtafel aus purem Selbstzweck einer Horizontal-, einer Vertikal- und einer Diagonalwaschung (...).»

Aufbau der Kundschaft

Der Anfang war harzig, denn viele kannten diese Dienstleistung nicht. «Als ich 2011 das Unternehmen gründete, musste ich auf Geschäfte zugehen und ihnen meine Arbeit präsentieren», erinnert sich Landolt. Dies, um potenziellen Kunden zu erklären, warum sie überhaupt so etwas brauchten. Heute sei es umgekehrt: Seit circa vier Jahren muss sie sich nicht mehr durchtelefonieren. Die meisten Kunden entdecken «Tafelwart» über die Website, Soziale Medien oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Zu ihren Kunden gehören lokale Unternehmen, private Firmen und grössere Konzerne.

Damit sie sich auf dem Laufenden halten kann, besucht Landolt regelmässig Kurse in Grossbritannien und in Nordamerika. Dort finde sie Inspiration, wie sie sagt.