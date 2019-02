«Die Kirche hat als moralische Kraft total versagt»

Stefan Loppacher ist katholischer Priester und hat in Rom mit einer Dissertation zum Thema kirchliches Strafprozessrecht promoviert. «Dabei ging es praktisch nur um ein Thema: den sexuellen Missbrauch Minderjähriger», so Loppacher. Welche Erkenntnisse er aus seinen mehrere Jahre dauernden Arbeiten zog und welches Wissen er sich dabei aneignete, davon erzählte er im Rahmen eines Vortrags im Saal des Pfarramts St. Benignus der Katholischen Kirche in Pfäffikon am Donnerstagabend den rund 30 Gästen.