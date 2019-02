Den Blues im Blut

Den ganz grossen Namen mag er in der internationalen Musikwelt nicht haben, doch Kirk Fletcher wird von jenen bewundert, die sein Können wohl am besten beurteilen können: von anderen Musikern. So sagt der renommierte amerikanische Bluesrock-Gitarrist Joe Bonamassa, dass Fletchter schlicht «einer der besten Blues-Gitarristen der Welt» sei.