Elf Wohnungen anstelle der Molkerei Klöti

Früher wurde an der Dürntner Hinterdorfstrasse 16 in der Molkerei Klöti aus Milch Quark und Joghurt hergestellt und von dort aus in die Region ausgeliefert. 2014 waren die Tage des Traditionsbetriebs nach 90 Jahren gezählt, der Laden wurde geschlossen, die Firma aufgelöst. Seither gehört das Unternehmen zum regionalen Käseunternehmen Natürli Züri Oberland.