Angst vor der hochansteckenden Pferdekrankheit

Am Wochenende vom 8. März hätte das 23. Dressurturnier der hiesigen Reitgesellschaft auf dem Mattenhof in Volketswil stattfinden sollen. Doch nun wurde die Veranstaltung abgesagt – als Vorsichtsmassnahme, weil in der Region eine hochansteckende Pferdekrankheit grassieren soll.

Offiziell nur von «mehreren Fällen» die Rede