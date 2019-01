Kommt die Gondel-Bar wieder?

Auf Sozialen Medien wird wieder einmal spekuliert. Am Dienstagabend postete die Facebook-Gruppe «Du bist von Uster wenn» Fotos von einer «Säntis»-Gondel, die auf einem Lastwagen transportiert wird.

Kurz darauf kommentierte schon die erste Userin: «Coole Gondel, hoffe sie kommt im Dezember 2019 wieder zur Eröffnung von Uster on Ice.» Peter Leemann, OK-Präsident von Uster on Ice, bestätigte diese Vermutung einige Minuten später: «Gut bemerkt! Wir planen, die Gondel bei Uster on Ice 2019/2020 wieder zu bringen und jeweils als Bar zu betreiben», schrieb er.

Das scheint die Anwohner zu freuen – der Kommentar wurde mehrmals geliked.