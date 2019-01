«Hoffentlich haben uns die Fehraltorfer nicht vergessen»

Sie und ihr Mann hätten damals die Möglichkeit gehabt, das Grundstück zu kaufen. «Da wir aber zur gleichen Zeit ein Grundstück für unseren Kebapstand in Aarau erworben haben, war es uns nicht möglich, jenes in Fehraltorf auch noch zu kaufen. Also erhielten wir vom Vermieter die Kündigung.»



Das war 2015. Seither seien sie beide regelmässig in ihren anderen Dönerständen, zum Beispiel in Rüti und Wetzikon, angesprochen worden, wann sie endlich zurück nach Fehraltorf kämen. «Wir haben in all den Jahren eine Beziehung zu unseren Fehraltorfer Kunden aufgebaut. Alle waren traurig, als wir den Laden schliessen mussten», erzählt Eyüp Kesti.



Noch kein genaues Datum bekannt

Umso mehr freuen sich die beiden nun darauf, nach vier Jahren nach Fehraltorf zurückzukehren. Wobei Aydin Kesti Nermin ein wenig Bedenken hat. «Was, wenn uns die Fehraltorfer vergessen haben? Das wäre sehr schade.»