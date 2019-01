Ferag-Tochter stellt Betrieb ein

Die Denipro AG mit Sitz in Weinfelden ist eine Tochtergesellschaft und ein Zulieferer der Hinwiler Ferag AG. Anfang November kündete die Denipro bereits einen Stellenabbau an. Begründet wurde dieser Schritt damals in einer Medienmitteilung mit der «Nutzung von Synergieeffekten in allen Bereichen der Wertschöpfungskette». Der Abbau erfolge im Rahmen einer Verlagerung und Konzentration der Produktion nach Hinwil. Jetzt verkündet Denipro, dass der Betrieb in Weinfelden per Ende April 2019 eingestellt wird.

Denipro beschäftigt 50 Mitarbeitende und 37 davon werden entlassen. Der Rest inklusive der vier Lehrlinge erhalte ein Arbeitsplatzangebot bei der Ferag in Hinwil, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Die Geschäftsleitung der Denipro habe für die Betroffenen einen Sozialplan aufgestellt.

Mit der Verlagerung nach Hinwil soll zudem am Produktionsstandort Schweiz festgehalten werde. Die Belegschaft der Denipro habe nun gemäss den gesetzlichen Vorgaben zwei Wochen Zeit, um im Rahmen des Konsultationsverfahrens zur Absicht der Geschäftsleitung und zu deren Vorschlägen in Sachen Sozialplan Stellung zu nehmen.

Weniger Printmedien

Die Hauptursache des Stellenabbaus liege im Strukturwandel der Medienlandschaft. Der Trend weg von gedruckten hin zu elektronischen Medien wirke sich direkt auf die Nachfrage aus und habe das bisherige Kerngeschäft einbrechen lassen. Daher setze die Ferag seit fünf Jahren auf die Intralogistik. Damit ist der logistische Material- und Warenfluss innerhalb eines Betriebsgeländes gemeint.

Die Bestellungen solcher Systeme bei Denipro und Ferag entwickelten sich erfreulich. Allerdings habe sich gezeigt, dass es deutlich mehr Entwicklungsaufwand, Zeit und finanzielle Ressourcen als erwartet brauche, um sich im Intralogistik-Markt zu etablieren, räumte das Unternehmen ein. (sda/red)

Denipro ist ein Zulieferbetrieb der Ferag und fertigt für diese Massteile für die Produktion von Förder- und Verarbeitungssystemen zur Verwendung in der graphischen Industrie und der Direktwerbung. Die beiden zur WRH Walter Reist Holding gehörenden Firmen wollen mit dem Entscheid den Standort Hinwil stärken, hiess es weiter.