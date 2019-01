Eine Gewerbenutzung ist für das Zeughausareal Saland vom Tisch

Es war ein langes Hin und Her zwischen Bund, Kanton und Gemeinde. Streitobjekt ist das ehemalige Zeughaus in Saland. Damit verbunden: ein Zonen-Zwist. Der Gemeinderat Bauma möchte das Grundstück in die Gewerbezone umzonen. Das kantonale Amt für Raumentwicklung hingegen will es in der Zone für öffentliche Bauten belassen.