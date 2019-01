Ein ruhiges Eulennest für gestresste Geschäftsleute

Bald stehen in den Schulen in der Region die Sportferien an. Gemäss dem Bundesamt für Statistik machen neun von zehn Schweizern mindestens einmal im Jahr Ferien und suchen auf den gängigen Online-Plattformen nach geeigneten Unterkünften. Mit der Website Booking.com verbinden dann auch viele Leute Urlaubserinnerungen in fernen Ländern. Wenn Monika Loser an Booking.com denkt, kommen ihr als erstes die vielen neuen Bekanntschaften in den Sinn, die sie seit dem Start ihres Bed-and-Breakfast-Angebots bei sich Zuhause gemacht hat.