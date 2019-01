Wila führt den digitalen Dorfplatz ein

In der deutschsprachigen Schweiz nutzen derzeit bereits rund zwanzig Gemeinden den digitalen Dorfplatz des Schweizer Startups Crossiety. Im Kanton Zürich ist Wila die vierte Gemeinde, welche auf die Online-Plattform setzt. Die Plattform ist für Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Institutionen und Gewerbe von Wila zugänglich und vereinfacht die Kommunikation in der Gemeinde, in Gruppen und für Einwohner untereinander. Dadurch soll die lokale Vernetzung sowie der persönliche Austausch gefördert werden, wodurch das physische Dorfleben nachhaltig gestärkt werden kann.