«Sexuelle Übergriffe können nie ganz ausgeschlossen werden»

Ein Artikel in der Sonntagszeitung veranlasste die Walder Kantonsrätin Ruth Frei (SVP) gemeinsam mit ihren zwei Ratskolleginnen Maria Rita Marty (EDU) und Astrid Gut (BDP) dazu, eine Anfrage beim Regierungsrat einzureichen. Der Artikel thematisierte sexuelle Belästigungen in Psychiatrien. Gemäss dem Text, der Anfang November erschienen ist, werden Frauen und Männer auf denselben Stationen untergebracht, obwohl Experten vor sexueller Gewalt warnen würden. Zudem sollen auch Minderjährige zusammen mit Erwachsenen auf gemischten Stationen untergebracht sein.