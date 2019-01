Die fast vergessene Tösstaler Regionalhistorikerin

Dass Sophie Wahl aus Wila ihre Maturitätsarbeit über Hedwig Spahr-Lüssi geschrieben hat, verwundert nicht. Wahl hat mit deren Tochter Lotte Häberlin-Spahr, die erst kürzlich verstorben ist, musiziert. So fand sie zu Hedwig Spahr-Lüssi, die in Wila aufgewachsen ist und dann in Turbenthal wohnte.