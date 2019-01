Aufräumen....

Es ist schrecklich, auf meinem Pult häufen sich wieder Zettel, Zeitungsausschnitte, To-do-Listen, bezahlte und unbezahlte Rechnungen… Ich muss mir Zeit nehmen, wieder einmal abzulegen, zu sichten, Erledigtes und Unwichtiges zu entsorgen.

Nur noch schnell einen Tee trinken und dann geht’s los. Blöd, wer ruft jetzt an? Muss abnehmen. Und schon ist wieder eine halbe Stunde vergangen. Jetzt piepst auch noch der Geschirrspüler und will ausgeräumt werden. Das mach ich schnell. Jetzt kommt mir in den Sinn, die Wäsche muss ich ja auch noch aufhängen.