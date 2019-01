Wetzikon verliert einen Hauch Italien

Ein Hauch Toskana macht Platz für die Verdichtung. Seit ein paar Tagen stehen Baugespanne auf dem Grundstück der Villa Riviera an der Wetziker Guyer-Zeller-Strasse. In den Bauausschreibungen der Stadt findet man den Hinweis, dass das beinahe 120 Jahre alte Gebäude abgebrochen und an seiner Stelle ein neues Wohn- und Gewerbehaus entstehen soll. Das Projekt sieht ein Mehrfamilienhaus mit 14 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten vor.