Stichentscheid für Tempo 30 auf Wetziker Bahnhofstrasse

Dass das Thema Verkehr die Wetziker bewegt, ist bekannt. Das war auch am Montagabend nicht anders, zumal es um ein Postulat mit dem kontroversen Titel «Tempo 30 im Zentrum auf der Bahnhofstrasse» ging. Der Stadtrat empfehle das Postulat nicht zu überweisen, sagte Tiefbauvorstand Pascal Bassu (SP). «Nicht, weil er grundsätzlich dagegen ist, sondern weil diesbezüglich ganz viel am Laufen ist.» So habe der Stadtrat bereits zahlreiche Forderungen des Postulats erfüllt.