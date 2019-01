Schafbüel verwandelte sich in Rennpiste

Trotz der unsicheren Wetterlage konnte das Plausch-Skirennen am Skilift Schafbüel in Wildberg am vergangenen Sonntag durchgeführt werden. Insgesamt 77 Teilnehmer waren am Start und kämpften um den Sieg in ihrer Kategorie. Nicht nur Tösstaler nahmen am Skirennen teil. Einige der Skifans reisten extra für das Rennen an, teils auch von weiter her, zum Beispiel aus Winterthur, Zürich oder gar aus Oberwil-Lieli im Kanton Aargau. Trotz einiger Stürze kamen alle gesund und zufrieden ins Ziel. (Manuela Kägi)