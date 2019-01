Huber+Suhner mahnt zur Vorsicht

An einer Ladestation auf einem Testgelände eines Kunden in Deutschland ist es mit einem gekühlten Huber+Suhner Schnellladekabel zu einem Kurzschluss gekommen. Niemand sei bei diesem Ereignis verletzt worden. Dies schreibt das Unternehmen mit Sitz in Pfäffikon in einer Medienmitteilung. Der Kurzschluss habe sich im Stecker ereignet. Der Kühlkreislauf mit der synthetischen, nicht leitfähigen Kühlflüssigkeit könne als Ursache ausgeschlossen werden.

Firma will Produkt überprüfen

Beim betroffenen Produkt handelt es sich um einen Prototypen der ersten Generation. Die Sicherheit in der Anwendung der Produkte hat für H.+S. höchste Priorität. Obwohl die ausgelieferten Produkte den geforderten Normen entsprechen, will die Firma zusammen mit Kunden die genauen Einsatzbedingungen der Schnellladesysteme überprüfen.

Damit will das Unternehmen sicherstellen, dass die weiterentwickelten Serienprodukte den Anforderungen voll und ganz genügen. Im Sinne einer vorsorglichen Vorsichtsmassnahme empfiehlt H.+S. ihren Kunden, den Betrieb aller Ladestationen mit dem Schnellladesystem bis zum Abschluss der Tests auszusetzen.

Der betroffene Prototyp wurde bereits im Sommer 2017 geliefert. Die aktuell gelieferten Serienprodukte unterscheiden sich von den ersten Prototypen unter anderem durch eine erhöhte Dichtigkeit. H.+S. will weiter informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.