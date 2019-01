Die Aufnahmequoten der Gymnasien variieren stark

Nach den Sportferien werden rund 8000 Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich die Gymi-Prüfung ablegen. Während die Tests in allen Schulen gleich sind, variieren die Aufnahmequoten jedoch stark, wie Zahlen der Kantonalen Bildungsdirektion erstmals zeigen. Die Differenz der höchsten und der tiefsten Quote beträgt ganze 18 Prozent.

Dies trifft auch auf die Gymnasien im Zürcher Oberland zu. Bei den Kurzzeitgymnasien etwa wies die Kantonsschule Uster im Jahr 2018 eine Quote von 47.3 Prozent auf. Das Gymnasium Zürcher Oberland in Wetzikon hingegen nur eine Quote von 39.6 Prozent.

Der kantonale Schnitt

Bei den Langgymnasien sind die Unterschiede marginaler. Während die Kantonsschule Zürcher Oberland eine Quote von 53.1 Prozent verzeichnete, waren es in Uster 51 Prozent. Der Schnitt lag im 2018 bei 52 Prozent.

Im kantonalen Schnitt lag die Durchschnittsquote bei Langgymnasien bei 52 und bei Kurzzeitgymnasien bei 43 Prozent.