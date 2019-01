Bürger befinden über Kredit für Kollbrunner Schulpavillon

Die nächste Zeller Gemeindeversammlung findet am Montag, 18. März um 20.15 Uhr, statt. Dies teilte der Gemeinderat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht mit. Behandelt werden nebst einem Bruttokredit für die Aufstockung des Schulpavillons Kollbrunn, die revidierten Statuten des Zweckverbands Erwachsenenschutz Winterthur-Land. Bei beiden Geschäften handelt es sich um eine Vorberatung zuhanden einer Urnenabstimmung. Diese soll am 19. Mai stattfinden.

Legislaturziele verabschiedet

Ausserdem hat der Gemeinderat Zell an der letzten Sitzung seine Leitsätze verabschiedet, woraus er diverse Legislaturziele ableitet. So will er, dass bis Ende der Legislatur die neue Bau- und Zonenordnung in Kraft ist. Hierfür hat er im letzten Mai eine Bevölkerungsumfrage lanciert, deren Ergebnisse er im Oktober veröffentlichte (wir berichteten). Im Verlaufe diesen Jahres soll ein Strategiepapier zur zukünftigen Siedlungsentwicklung auf dem Tisch liegen.

Weiter sollen bis Ende Legislatur erste Hochwasser-Schutzmassnahmen umgesetzt sein. Entsprechendem Rahmenkredit von 25 Millionen Franken haben die Bürger im Herbst zugestimmt. Weiter will der Gemeinderat, dass die Revision der Gemeindeordnung bis Ende Legislatur abgeschlossen ist und die Schulräume der stetig wachsenden Bevölkerung angepasst sind.