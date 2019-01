Therapiejahr gesichert: Wetziker SMA-Patientin erhält 600'000 Franken

In der Nacht auf Sonntag hat die Kampagne «Bettina will Leben» die Zielsumme von 600‘000 Franken übertroffen – nach nur 16 Tagen. Das bedeutet, dass sich die an spinaler Muskelatrophie (SMA) erkrankte Bettina Rimensberger die Therapie im ersten Jahr leisten kann.

Die 31-jährige Wetzikerin ist eine von 100 Personen in der Schweiz, die an der genetisch bedingten Form von Muskelschwund leiden. Krabbeln, Sitzen, Kopfkontrolle, Schlucken und Atmen wird mit der Fortschreitenden Krankheit immer schwieriger. Rimensberger ist bis auf den linken Zeigefinger gelähmt.

Die sogenannte Spinraza-Therapie ist nach dem ersten Medikament gegen SMA benannt. Spinraza der US-Firma Biogen ist seit September 2017 in der Schweiz zugelassen. Es kann die fortschreitende Krankheit stoppen und motorischen Fähigkeiten sogar wieder verbessern (wir berichteten).