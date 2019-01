Feuerwehr wegen Brand in Waschküche im Einsatz

Über Mittag wurde die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Haldenstrasse in Wetzikon aufgeboten. Bewohner stellten Rauch im Treppenhaus fest, wie die Feuerwehr am Sonntag auf ihrer Webseite mitteilt.

Als die ausgerückten Einsatzkräfte eintrafen, war ein kleiner Brand in der Waschküche bereits gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und entrauchte das Treppenhaus.

Rettungswagen aufgeboten

Verletzt wurde gemäss Feuerwehr niemand. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Zürich untersucht.

Neben der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben standen die Kantonspolizei Zürich und ein Rettungswagen im Einsatz.