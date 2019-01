Eine Träne inmitten unzähliger Berner Fahnen

Der Ustermer Stadthofsaal hat sich an diesem Samstagabend in eine Exklave Berns verwandelt. Keine einzige Ustermer Fahne ziert die Wand des Saales. Dafür umso prominenter eine riesige bernische. Menschen in Trachten wuseln zwischen den geschmückten Tischen umher. Es ist Bernerabend.