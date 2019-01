Wenige Läufer auf der Loipe First

Am Samstag fand das vom Langlaufclub First-Kyburg organisierte Langlauf-Plauschrennen statt. Um 14.30 Uhr nahmen insgesamt 18 Langlaufbegeisterte, 17 Männer und eine Frau, die rund 12 Kilometer lange und vom Neuschnee leicht verlangsamte Strecke auf der Loipe First in Kyburg in Angriff. Im vergangenen Jahr gingen noch rund 50 Teilnehmer an den Start.

Zuvor erfolgte um 14 Uhr der Massenstart in der Kategorie Mädchen und Knaben. Bei der jungen Generation gingen sechs Läufer aus der Region, vier Knaben und zwei Mädchen, auf die verkürzte Runde. Nach dem Wettkampf trafen sich alle Finisher zur Rangverkündigung im Restaurant First.