Jungspund dirigiert alte Männer

«Ich kam vom Jodlerfest, wo alle auf der Strasse am Singen und Festen waren, in das Hotel mit der tollen Aussicht, überall waren Security. Und dann kam Berset.» Das Treffen sei sehr angenehm gewesen. «Berset ist zwar Bundesrat, mag in der Hierarchie weit oben stehen. Aber er ist auch einfach ein Mensch. Das ist schön.»

May sitzt vor einem Schwarztee und erzählt mit seiner tiefen Stimme, wie es dazu kam, dass er mit 26 Jahren die Chorleitung des Sängerbundes Wetzikons übernahm. Er könnte problemlos der Enkel der Männer sein, die er seit Anfang Jahr dirigiert. Der Altersunterschied sei überhaupt kein Problem, winkt er ab. «Ich sang mit 15 Jahren in einem Genfer Jodlerklub und war dort klar der Jüngste. Mit 18, 19 Jahren habe ich auch dirigiert. Ich mache das also schon lange.»

Als Dirigent habe er eine Machtposition inne. «Man hat mich zum Dirigieren geholt. Das ist mein Job. Ich muss nicht mit Wörtern erklären, warum ich etwas mache. Aber ich kann an der Musik arbeiten und meine Gruppe so überzeugen.»

Der bisherige Chorleiter Roger Widmer übernahm im vergangenen Sommer den Männerchor Zürich, der Sängerbund Wetzikon machte sich auf die Suche nach Ersatz und fand May. Heinrich Hirzel, Präsident des Sängerbundes, sagt dazu kurz und bündig: «Er ist ein Glücksgriff.» Als er im vergangenen September ein Probe-Dirigat hielt, habe man noch am gleichen Abend abgestimmt und May einstimmig gewählt. Sein Alter sei nie zur Debatte gestanden.

«Wie Grégoire auf die Menschen zugeht, seine offene Art, das hat uns sofort überzeugt.» Und noch etwas hat die Männer des Sängerbundes überzeugt. Der 26-Jährige sei ein Anhänger der traditionellen Männerchor-Literatur. Pop-Arrangements seien nicht sein Ding. Und damit komme er in Wetzikon an, so Hirzel.

«Ich finde es wichtig, dass man von der Gruppe, die singt, das verlangt, was sie gut kann. Die Literatur, die für den Männerchor geschrieben wurde, passt am besten zum Männerchor und macht am meisten Sinn. Aber auch neue Literatur für diese Besetzung zu schaffen liegt mir am Herzen.» Auch darum singe er nicht so gerne Pop-Arrangements. Genauso wie er mit einem kleinen Kammerchor keine grossen Werke für grosse Chöre einstudieren werde.

Angesprochen auf seine Pläne mit dem Wetziker Sängerbund, sagt May: «Ich will in Wetzikon keine Revolution starten und alles auf den Kopf stellen. Es gibt eine lange Tradition hier und die will ich weiterpflegen.» Es gehe nun darum, dass sich Dirigent und Chor erst aneinander gewöhnen und sich finden.

«Sie müssen verstehen, wie ich dirigiere und ich muss verstehen, wie sie singen und was sie können.» Sie seien aber momentan sehr auf der gleichen Wellenlänge. Sein erster Eindruck ist überaus positiv: «Es ist eine Supertruppe. Mir macht es grossen Spass diesen Chor zu dirigieren.»