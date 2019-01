Züriost-Katze faucht «Büsi»-Diebin an

Das git z rede:



Das Spital GZO Wetzikon befindet sich in einem Rechtsstreit mit dem Kanton Zürich. Der Regierungsrat will, dass das Spital Aufträge öffentlich ausschreibt, das Spital will dies aber nicht. Der Fall ist seit zwei Jahren vor Bundesgericht hängig. Nun hat das Spital aber mit einem 250-Millionen schweren Bauprojekt begonnen – ohne die Arbeiten öffentlich auszuschreiben. Das könnte sich im Nachhinein als illegal herausstellen.