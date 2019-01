Wo Gäste zu Schauspielern werden

Volketswil im Jahr 1968: Das Parkhotel Wallberg im Zentrum der Gemeinde wird eröffnet. Zu diesem feierlichen Anlass treffen sich Frauen in Blumenkleidern und Männer in Schlaghosen und bunten Hemden zum Anstossen. So zumindest spielt das Theaterensemble «Krimi-Gala» dieses Ereignis rückblickend nach.