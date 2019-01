Silberne Sondermünze für Sammler

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint ehrt das 100-jährige Jubiläum des Schweizer National-Circus Knie mit der Herausgabe einer 20-Franken Sondermünze in Silber. Mit der Sondermünze lanciere Swissmint zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Sonderprägung mit farbigen Elementen, heisst es in einer Mitteilung.

Diese Silbermünze gelange nur in der Qualität polierte Platte im Etui mit nummeriertem Echtheitszertifikat in den Verkauf. Die Bildseite der Sondermünze zeigt die berühmte Clown Figur des Werbegrafikers Herbert Leupin aus dem Jahre 1956, in Farbe.

Im Fokus des Scheinwerfers jongliert der Clown die schräg übereinander angeordneten Buchstaben K/N/I/E. Die Münze wird in einer Auflage von 5000 Stück vertrieben. Der Richtpreis liegt bei 80 Franken.