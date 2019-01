Saubannerzug in Uster – Staatsanwaltschaft ermittelt

Ein Bücherwagen liegt demoliert am Boden und schwarze Kühlboxen liegen verstreut herum: Am 8. Januar haben Vandalen kurz vor Mitternacht gewütet. Von «einem kleinen Saubannerzug» spricht die Stadtpolizei Uster in einem Facebook-Post am Freitag.

Die drei Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 19 Jahren seien beobachtet worden, wie sie im Bereich zwischen der Drogerie Müller und dem Bahnhof Uster gewütet hätten. Unter anderem seien ein Bücherwagen aus Holz beschädigt und Gegenstände von einer privaten Firma entwendet worden. Auf Anfrage sagt Enis Feratovic, Dienstchef der Stadtpolizei Uster, dass «kalter Kaffee» aus den schwarzen Kühlboxen entwendet wurde.

Angetrunken gewesen

Laut der Polizei kam es zu «diversen Übertretungen gegen die Polizeiverordnung der Stadt Uster». Sprich: Die Männer haben Littering begangen und sich ungebührlich verhalten. «Die Männer waren zum Teil angetrunken und haben in diesem Zustand lautstark während der Nachtruhe auf sich aufmerksam gemacht.»

Auch als die Stadtpolizei Uster die drei Männer vor Ort kontrolliert hat, hätten sie die Anweisungen anfangs nicht befolgt und seien unkooperativ gewesen, sagt Feratovic.