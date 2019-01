Molina und Zanetti geben sich wegen Venezuela-Krise Saures

In Venezuela bahnt sich ein Machtwechsel an. Der Vorsitzende des Parlaments, Juan Guaidó, wurde kürzlich als Präsident proklamiert. Kritiker sprechen von einem Staatsstreich. Auch in den sozialen Medien gibt die Krise in Caracas Anlass zu Diskussionen.

SP-Nationalrat Fabian Molina spricht von von einem «orchestrierten Putsch». «Was immer man von Maduro halten mag: Was gerade in Venezuela passiert, ist ein Staatsstreich», schreibt der Illnauer auf Twitter. Präsidenten kämen durch Wahlen ins Amt, nicht durch Selbstkrönung.

Zanettis Sticheleien

Molinas Tweet stösst auf kritische Reaktionen. Komiker Viktor Giacobbo etwa schreibt: «Und Präsidenten bleiben offenbar auch durch Machtmissbrauch, Korruption und eine treue Armee im Amt...». Zudem stichelt der Gossauer SVP-Nationalrat Claudio Zanetti gegen seinen Nationalratskollegen: «Was hältst du denn von Maduro, und wie fandest du Chávez?»

Allerdings stellte sich im Zuge der Diskussion der Genfer Soziologie und Autor und Jean Ziegler hinter den Illnauer. Der ehemalige SP-Nationalrat sagte gegenüber dem «Tagesanzeiger», dass momentan in Venenzuela exkat dasselbe passiere wie 1973 beim Putsch gegen den chilenischen Präsidenten Salvador Allende. Fabian Molinas Vater war ein linker Aktivist in Chile und floh nach insgesamt 13 Gefängnisaufenthalten in die Schweiz, wo er eine Schweizerin heiratete.