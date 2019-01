In diesem Baurekurs schlug der Amtsschimmel zu

«Überspitzter Formalismus» betitelt das Zürcher Obergericht ein Urteil, in dem es ursprünglich um einen Baurekurs in Gossau ging. Der Eigentümer einer Liegenschaft will einen Schopf zum Wohnhaus umbauen und am bestehenden Gebäude einen Balkon installieren. Ein Verein erhob dagegen Rekurs, zumal die Liegenschaft im Inventar schützenswerter Bauten Gossaus gelistet ist. Doch das Baurekursgericht trat nicht auf den Rekurs ein. Der Grund: Frist verpasst.

Die verschollene Zeile